'Plastik terörü'ne dikkat çekmek için Kars'tan Edirne'ye yürüdüler

KARS'tan30 kişilik ekibin başlattığı '100'üncü Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü', 93 gün süren yolculuğun ardından Edirne'de sona erdi. Bu süreçte gittikleri illerde plastik çöp toplayıp, belediyelere teslim eden ekip, son olarak plastiğin kanser hastalığına yönelik etkisine dikkati çekip, İpsala Sınır Kapısı'nda saçlarını kazıttı.

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu'nca (USEF), 13 Eylül'de doğaya verilen zararları önlemek, su kaynaklarını ve doğayı korumak, insanların ve diğer canlıların temiz suya ve temiz gıdaya erişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'İnsanı Dönüştür Projesi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında; aralarında mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 30 USEF ekibi, Kars Ani Ören Yeri'nde plastik çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. 93 gün süren etkinlik, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda sona erdi. Ekip, topladıkları plastik çöplerini belediyeye teslim etti. 2 bin 83 kilometre boyunca gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlar, kültürel alanlar ve mezarlıklara ayrı bir önem verildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda topladıkları plastik çöplerle gelerek herkesin potansiyel kanser hastası olduğunu söyleyen ve saçlarını ekip arkadaşları ile kesen USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, "13 Eylül'de Ani Ören Yeri'nden başladık ve bugün buraya kadar geldik. Çok zor bir faaliyetti ama bütün zorluklara karşı başardık. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kanserle mücadele etmek için hepimiz potansiyel kanser hastasıyız, saçımı keseceğiz" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK, GELİYORUZ'

Yürüyüşlerinin 93 gün sürdüğünü, kar, yağmur ve fırtınayı gördüklerini anlatan Aydıncak, "Aramızdan rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. Ben de hasta halimle uzun zaman yürümek zorunda kaldım. Trafik tehlikesi çok fazlaydı. O tehlikeleri de bir şekilde bertaraf ederek ilerledik. Nasıl bertaraf ettik? Hem jandarma hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personeli her gün, her vakit bizimle birlikteydi, kendilerine teşekkür ediyorum. Plastik terörü ile mücadele etmeyi başardık. Çünkü tüm dünyada plastik pandemisi, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Plastik pandemisi ile mücadele etmediğimiz takdirde bugün benim saçımı kazıttığım gibi hepimizin çevresinde insanlar kanser hastalığına yakalandığından dolayı saçlarını kazıtmak zorunda kalacaklar. Bu akıbeti onlar da yaşayacaklar. Çocuklarımız, torunlarımız daha sağlıklı bir dünyada yaşasın diye bu yolculuğa çıktık ve başardık. 1 Eylül 2024'te ise arkamda gördüğünüz kapıdan Avrupa Birliği Parlamentosu'na plastik terörü ile mücadele kampanyası çerçevesinde gideceğiz ve bu kampanyayı tüm dünyada, önce Avrupa'da harekete geçireceğiz, geçirmek zorundayız. Dünyanın en büyük sorunu; plastik pandemisi, plastik kirliliği. Bununla hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Avrupa Birliği çöpüne sahip çık, geliyoruz" dedi.