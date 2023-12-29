Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercinlerin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercinlerin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kırsal kesimdeki bir kamyonete operasyon düzenledi. Bu sırada kamyonetin sürücüsü, jandarmayı görünce aracı bırakıp kaçtı. Araçta yapılan aramada, 5 cins papağan, 13 keklik, 4 dağ bıldırcını, çoğunluğu posta cinsi olmak üzere 102 güvercin bulundu. Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne teslim edildi. Yediemin otoparkına çekilen kamyonetin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.