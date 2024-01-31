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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:00
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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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