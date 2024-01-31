Edirne'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'de piyasaya kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine 2 adreste arama yaptı.
Aramada 18 bin 440 dolu makaron, 38 bin boş makaron, 20 kilogram tütün ve 4 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.