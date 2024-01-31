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        Edirne'den kısa kısa

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:46
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        Edirne'den kısa kısa
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        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

        Şehitler, Işıklı ve Sütçüler köylerinde incelemelerde bulunan Tutal, vatandaşlarla sohbet etti.

        Köy halkının isteklerini dinleyen Tutal, eksiklerin tespiti için ziyaretlere devam edeceğini söyledi.

        Ziyaretlerde, kurum müdürleri de Tutal'a eşlik etti.

        - Enez'de kan bağışı

        Enez Kaymakamlığı, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede geçen hafta Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen organizasyona vatandaşla yoğun ilgi gösterdi.

        Organizasyonda 58 ünite kan bağışı yapıldı.

        Bu sayı 2023 verilerine göre Keşan ilçesinden sonraki en büyük katılım olarak kayıtlara geçti.

        Öte yandan ilçede 45. kez kan bağışında bulunan Mustafa Tepe'ye Türk Kızılay yetkilileri tarafından plaket verildi.

        Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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