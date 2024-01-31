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        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:44
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        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Z.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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