Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini silahla yaralayıp, intihara kalkıştı

        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde S.D. (41), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.´yi tabancayla vurarak yaralayıp, intihara kalkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini silahla yaralayıp, intihara kalkıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde S.D. (41), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.´yi tabancayla vurarak yaralayıp, intihara kalkıştı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi´nde meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi´ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan S.D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınpederi Y.D.´ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti. A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. S.D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş kovan buldu.

        Polis, bir süre sonra S.D.´nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, saat 11.00 sıralarında da S.D.´yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak´ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş ağır yaralı buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen S.D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?

        Benzer Haberler

        Edirne'de ocak ayında polisin operasyonlarında 881 tarihi eser ele geçirild...
        Edirne'de ocak ayında polisin operasyonlarında 881 tarihi eser ele geçirild...
        Yapıların sigorta poliçeleri "Deprem Tehlike Sınıfı" dikkate alınarak hazır...
        Yapıların sigorta poliçeleri "Deprem Tehlike Sınıfı" dikkate alınarak hazır...
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne Valisi Sezer, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'deki tarihi Balon Hangarı restore edilecek
        Edirne'deki tarihi Balon Hangarı restore edilecek
        Belediye başkan adayı, seçim kampanyasını seçmene kendi yaptığı poğaçaları...
        Belediye başkan adayı, seçim kampanyasını seçmene kendi yaptığı poğaçaları...