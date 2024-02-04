Bahçede bitkin bulunan kuğu, tedaviye alındı
EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı.
EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı.
Uzunköprü´ye bağlı Karapürçek köyünde bir evin bahçesinde yorgun düştüğü için uçamayan kuğuyu bulan vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kuğu, ilk bakım ve beslenmesinin ardından tedavisi için Edine Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Kuğunun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.
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