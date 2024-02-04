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        Bahçede bitkin bulunan kuğu, tedaviye alındı

        EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:40
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        Bahçede bitkin bulunan kuğu, tedaviye alındı
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        EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu, tedaviye alındı.

        Uzunköprü´ye bağlı Karapürçek köyünde bir evin bahçesinde yorgun düştüğü için uçamayan kuğuyu bulan vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kuğu, ilk bakım ve beslenmesinin ardından tedavisi için Edine Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Kuğunun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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