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        Eşi ve kayınpederini silahla yaralayıp, intihara kalkışan koca hayatını kaybetti

        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.´yi tabancayla vurarak yaralayıp, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Sertaç D. (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:00
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        Eşi ve kayınpederini silahla yaralayıp, intihara kalkışan koca hayatını kaybetti
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        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.´yi tabancayla vurarak yaralayıp, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Sertaç D. (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, geçen Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi´nde meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi´ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan Sertaç D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınpederi Y.D.´ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti. A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. Sertaç D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Polis, bir süre sonra Sertaç D.´nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, olaydan 3 saat sonra Sertaç D.´yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak´ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen Sertaç D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Sertaç D., 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Sertaç D.´nin cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

        Öte yandan tedavisi süren A.D.´nin sağlık durumunun iyiye gittiği, babası A.D.´nin ise taburcu edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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