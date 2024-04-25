Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Beykan Poturlu’nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen S.Z. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden Poturlu, Edirne Valiliği’nin bahçesinin duvarına çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Poturlu, bugün hayatını kaybetti.

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