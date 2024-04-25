Edirne'de asayiş

Kumar oynayan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada 4 bin 50 lira, 110 avro ve iskambil kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığını tespit etti.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 2 elektrikli süpürge, 3 tıraş makinesi, 2 elektronik saç şekillendirici ve elektronik mutfak aleti ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.