Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki devriye sırasında 11 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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