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        Eski Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın 47 yıl hapisle yargılandığı dava karara kaldı

        ESKİ Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 3 farklı suça azmettirmekten, 47 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması, avukatların ek savunma talebi üzerine ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:15
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        Eski Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın 47 yıl hapisle yargılandığı dava karara kaldı
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        ESKİ Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 3 farklı suça azmettirmekten, 47 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması, avukatların ek savunma talebi üzerine ertelendi.

        Edirne'de oturan ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre; tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkonuldu. Daha sonra kurtulan Benli, azmettiricinin o dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        GÜRKAN HAKKINDA 47 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada O.K., Ş.G. ve S.A. ise 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci duruşmasına, Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de katıldı. 11'inci duruşmada sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Davanın aralık ayında görülen 16'ncı duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'Nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'Nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla kadar olmak üzere toplam 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, diğer sanıklar M. T., Ş.G., S.A., S.Y. ve O. K.'nin 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

        Toplam 7 sanıklı davanın 17'inci duruşması, bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan O.K. katılırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile tutuksuz diğer 5 sanık yer almadı. Sanık avukatları mahkeme heyetinden ek savunma için süre isterken, adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol şartlarının devamı ve sanık Şükrü Benli hakkında çıkarılan yakalama kararının da devamına karar verdi. Avukatların savunma yapmak için ek süre talebi kabul edildi. Duruşma, kesin kararın açıklanacağı 10 Mayıs'a ertelendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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