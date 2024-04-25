Eski Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın 47 yıl hapisle yargılandığı dava karara kaldı

ESKİ Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 3 farklı suça azmettirmekten, 47 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması, avukatların ek savunma talebi üzerine ertelendi.

Edirne'de oturan ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre; tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkonuldu. Daha sonra kurtulan Benli, azmettiricinin o dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÜRKAN HAKKINDA 47 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada O.K., Ş.G. ve S.A. ise 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci duruşmasına, Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de katıldı. 11'inci duruşmada sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın aralık ayında görülen 16'ncı duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'Nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'Nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla kadar olmak üzere toplam 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, diğer sanıklar M. T., Ş.G., S.A., S.Y. ve O. K.'nin 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.