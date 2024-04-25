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        Kibrit çöplerinden hazırladığı 3 boyutlu eserini "anlık öfke"ye dikkati çekmek için yaktı

        Edirne'de düzenlenen bir sergide eser sahibi "anlık öfkeye" dikkati çekmek amacıyla kibrit çöplerinden hazırladığı çalışmasını yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:56
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        Kibrit çöplerinden hazırladığı 3 boyutlu eserini "anlık öfke"ye dikkati çekmek için yaktı
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        Edirne'de düzenlenen bir sergide eser sahibi "anlık öfkeye" dikkati çekmek amacıyla kibrit çöplerinden hazırladığı çalışmasını yaktı.

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Deneysel Tipografi Sergisi" Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açıldı.

        Küratörlüğünü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Oduncu'nun yaptığı sergide öğrencilerin farklı temalardaki 3 boyutlu deneysel çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergide öğrencilerden Semih Aydoğan'ın insanların anlık öfkeleri sonrası ortaya çıkan sinir halini temsilen kibritlerden "Boom" yazısını oluşturduğu çalışması ilgi gördü.

        Aydoğan, katılımcılar sergiyi gezdiği sırada eserindeki kibritleri tutuşturdu ve vermek istediği mesajı sergiyi gezenlere aktardı. Yanan kibritler daha sonra su ile söndürüldü.

        Oduncu yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlarını zorlayıp güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek, "Deneysel tipografiyi geleneksel tipografiden ayıran en önemli özellik bu. Öğrencilerimiz de kendi yaratıcılıklarını bu noktada ortaya koydular. Farklı materyaller kullanılarak 3 boyutlu olarak yansıtıldı. Çalışmalarda öğrencilerin tutkularının, emeklerinin ve öğrenim süreçlerinin yansımaları var." dedi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu da öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

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