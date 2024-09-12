Edirne'de üç yeni çeltik çeşidi tanıtılıp, hasat edildi

TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'inin karşılandığı Edirne'de, düzenlenen tarla gününde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilen üç yeni çeşit tanıtılıp, gelişimini tamamlayan ürünler hasat edildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, toplam 83 ürünün ıslah çalışmasının yapıldığı müdürlük bahçesinde çeltik tarla günü etkinliği düzenlendi. Müdürlük bünyesinde yeni geliştirilen 'Kırbıyık', 'Nehir' ve 'Lazer' çeşitlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, gelişimini tamamlayan ürünler de hasat edildi. Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, kurum ve kuruluş temsilcileri, Bulgaristan Çeltik Üreticileri Birliği üyeleri ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, enstitünün kurulduğu günden bu yana muhtelif ürün gruplarında başta çeltik, ayçiçeği, buğday olmak üzere bugüne kadar toplamda 204 çeşidin geliştirilip, tescil ettirildiğini söyledi. Çeltik ıslah ve adaptasyon çalışmalarında tüm kurumlarla planlı bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Tülek, "Bugün 2024 yılında Nisan ayında tescil ettirilen üç çeltik çeşidimizin ve yine bahçemizde ıslah bahçesinde de göreceksiniz günümüze kadar geliştirilen çeşitlerimizin hepsi olmakla birlikte, üç yeni çeşidimiz hakkında sizlere sahada yine bilgilendirme yapacağız. Çok kısa söylemek gerekirse bir tanesi 'Kırbıyık' çeşidimiz. Konvansiyonel bir çeşit, çeltik yanıklık hastalığına karşı da özellikle üreticilerimiz açısından yüksek derecede tolerans gösteriyor. Pirinç randımanı yüksek. Dolayısıyla güzel bir çeşidimiz. Nehir de yine baldo grubunda olan bindane ağırlığı otuz gram civarında olan bir çeşidimiz. Yine Lazer çeşidi de kamu, özel sektör projesi kapsamında yürüttüğümüz geliştirdiğimiz güzel bir çeşidimiz" dedi.

Etkinliğe katılan CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, özellikle son dönemde yaşanan kuraklığa dikkat çekip, tarımsal kalkınmaya yapılan katkılarından dolayı enstitü çalışanlarına teşekkür etti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da çeltiğin Trakya'nın göz bebeği bir ürün olduğunu ifade edip, hükümetin her zaman üreticinin yanında olduğunu dile getirdi.

'EDİRNE'DE ÇELTİK ÜRETİMİNDE LOKOMOTİF'

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin çeltik üretiminde lokomotif bir şehir olduğunu kaydetti. Vali Sezer, "Edirne'de bilinçli bir tarım yapılıyor. Bizi mutlu eden yeniliğe açık çiftçilerimiz ve her gün bu yeniliklerden nasıl faydalanabiliriz ve verimimizi nasıl artırabiliriz anlayışı içerisindeler. Birçok yerde görev yapmış bir mülki idare amiri olarak söyleyeyim; buradaki hem çiftçilerimizin birbirleriyle olan dayanışması, kurumlarla olan dayanışması, hem de az önce belirttiğim gibi yeniliğe açık olmaları işin açıkçası bizim tarım geleceğimiz açısından ümit verici. Bu manada da yeni tarım politikaları açısından da baktığımız zaman artık planlı tarımsal üretim dönemine geçiliyor. Tarım bakanımızın açıklamaları var. Baktığımız zaman da bu planlı tarımsal üretimde de Edirne'miz her manada ben inanıyorum ki bir lokomotif olacaktır, bir öncü olacaktır ve diğer illerimize de bir rehberlik yapacaktır inancındayım" diye konuştu.