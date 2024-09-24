Derya Uluğ söyledi, sahneye davet ettiği zabıta memuru oynadı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 23'üncü Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda konser veren şarkıcı Derya Uluğ'a sahneye davet ettiği zabıta memuru Hasan Ur da dansıyla eşlik etti.
EDİRNE’nin İpsala ilçesinde 23’üncü Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda konser veren şarkıcı Derya Uluğ'a sahneye davet ettiği zabıta memuru Hasan Ur da dansıyla eşlik etti.
Şarkıcı Derya Uluğ, İpsala’daki konserinde görevli olan zabıta memuru Hasan Ur’u, sahne önündeki dans performansını beğenip sahneye davet etti. Resmi kıyafetiyle sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un dansı ilgi gördü. Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' şarkısını söylerken, zabıta Ur da dansıyla şarkıcıya eşlik etti. Konseri izleyenler, Uluğ ve Ur'u keyifle izleyip bol bol alkışladı.
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