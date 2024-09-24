Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak

        TARİHİKırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TARİHİKırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeni’nin aldığı karar doğrultusunda 664’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Filiz Gencan Akın, bu yıl Kırkpınar’a tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı olarak ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, önümüzdeki yıl ki Kırkpınar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kırkpınar Güreşleri’nin bu yıl aynı zamanda ilk kez lig usulü ile düzenlendiğini de hatırlatan Akın, bunun da güreşlerin seyir zevkini arttırdığını kaydetti. Kırkpınar’ın sadece Edirne’nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu belirten Filiz Gencan Akın, “664’üncü Kırkpınar için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Şimdiden tüm güreş severleri 4, 5 ve 6 Temmuz 2025’te yapılacak güreşlerimize davet ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 'deniz polisi' göreve başladı 
        Edirne'de 'deniz polisi' göreve başladı 
        AK Parti'li Yılmaz: 31 Mart'ta istenilen sonucu alamamanın 10 nedeni var
        AK Parti'li Yılmaz: 31 Mart'ta istenilen sonucu alamamanın 10 nedeni var
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de partililerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de partililerle buluştu:
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu
        Edirne Valisi Sezer, yol yapım çalışmalarını inceledi:
        Edirne Valisi Sezer, yol yapım çalışmalarını inceledi:
        Zabıta amiri, şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde sahnedeki dansıyla beğeni to...
        Zabıta amiri, şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde sahnedeki dansıyla beğeni to...