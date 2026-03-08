Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:23
        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Atatürk Bulvarı'ndaki Zübeyde Hanım Heykeli önünde toplanan kadınlar, heykele karanfil bıraktı, ardından Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Burada Edirne Kadın Dayanışması adına, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun da aralarında yer aldığı kadınlar anıta çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ferda Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kadınların birbirinden güç aldığını söyledi.

        Kadınların her şartta birbirlerinin duygularını paylaştığını belirten Erdoğan, bir kadının başarısı hepimizin başarısı, bir kadının acısı hepimizin acısıdır. Dayanışmamız en büyük silahımız, kız kardeşliğimiz en sağlam kalemizdir." dedi.

        Daha sonra Gencan, Saraçlar Caddesi'ndeki el emeği ürünlerin satıldığı stantları gezerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Caddede ayrıca Edirne Belediyesince kadınlara çiçek dağıtıldı. Çiçek almak isteyen vatandaşlar dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.

        - Yeniimaret Kadın Merkezi açıldı

        Edirne Belediyesince Yeniimaret Mahallesi'nde yapılan Kadın Merkezi de törenle açıldı.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin her mahallesine eşit hizmet götürebilmek için çalıştıklarını söyledi.

        Açılışını yaptıkları merkezde birçok kadının kuaför hizmetinden faydalanıp çeşitli eğitimler alacağını belirten Gencan, "Buradaki kadınlarımız Edirne Belediyesini ne zaman yanlarında görmek istiyorlarsa, ne zaman belediyenin şefkatli elini hissetmek istiyorlarsa buraya gelecekler. Kadınlar, gençler ve çocuklarla ilgili bu tarz çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

        Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş da kadın merkezi için Gencan'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

        Açılış sonrası kadınlar, belediye bandosunun çaldığı ritimler eşliğinde dans etti.















