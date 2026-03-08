Edirne'de "Ramazan Sokağı" etkinlikleri devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Camisi baş imam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında Edirnelilerle bir araya geldi.



Ay, etkinlik çadırında düzenlenen "ramazanın son günleri nasıl değerlendirilmeli?" konulu programda, başı rahmet ortası mağfiret olan ramazanın son günlerinin bol bol ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Yavaş yavaş ramazanın son günlerine gelindiğini belirten Ay, "Ramazanın son günlerini peygamberimizin nasıl yaşadığını müzakere ettiğimiz bir sohbet ortamındayız şu anda. Peygamber efendimiz ramazanın son 10 gününde hiç terk etmediği itikaf ibadetini ümmetine sünneti seniye olarak bıraktı. İtikaf adeti kadim bir kulluk geleneğidir." dedi.



Ay, itikafın Hazreti İbrahim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.



Hazreti Muhammed'in Medine'de orucun farz kılındığı zaman diliminden sonraki yaşadığı 9 yıl içinde itikaf ibadetini hiç bırakmadığını anlatan Ay, şunları kaydetti:



"Hicretin sekizinci yılında Mekke'nin fethi sebebiyle seferde oldukları için Medine'de bulunmadıkları için itikaf yapamamıştır peygamberimiz. Fakat ertesi yıl 20 gün itikaf yaparak onu kaza etmiştir. İtikafın önemini de bu manada anlıyoruz. İtikaf ne demektir? İtikaf bir insanın Allah'a ibadet maksadıyla bir caminin, bir mescidin köşesini kendisine mekan tutmasıyla başlar. Ramazan ayının son 10 gününü o kişi gece ve gündüz Kur'an-ı Kerim okuyarak, tespih çekerek, Rabbini zikrederek ve vakit namazlarını kılarak geçirir. Yapılan bir ibadette böyle bir sünneti seniyedir."



Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı Ay'ya teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

