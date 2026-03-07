AK Parti Edirne İl Başkanı İba, bazı ürünlerde gümrük vergisi tamamen kaldırıldığını belirtti

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, bazı ürünlerde gümrük vergisi tamamen kaldırıldığını belirtti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklama görüşlerine yer verilen İba, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım ve otomotiv sektörlerini yakından ilgilendiren bazı ürünlerde gümrük vergisinin tamamen kaldırıldığını aktardı.

        Gübre ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını belirten İba, "Adblue, üre bazlı sıvı gübre, amonyum sülfat ve amonyum nitrat bu ürünler arasında. Maliyetleri düşüren ve üretimi güçlendiren bu önemli adımın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

