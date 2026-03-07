Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Havsa Canlı Hayvan Pazarı denetlendi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nı denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havsa Canlı Hayvan Pazarı denetlendi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nı denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrollerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, sevk belgeleri ve kayıtları incelenerek mevzuata uygunluk değerlendirildi.

        Denetime Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile teknik personel katıldı.

        Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla denetimler devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türkiye'ye sokulmak istenen 45 kilo 760 gram esra sınırda yakalandı
        Türkiye'ye sokulmak istenen 45 kilo 760 gram esra sınırda yakalandı
        Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor
        Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor
        Edirne'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi
        Edirne'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi
        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı
        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı
        Erkek berberin çırağı Sırma, kendi dükkanını açmak istiyor
        Erkek berberin çırağı Sırma, kendi dükkanını açmak istiyor