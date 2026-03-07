Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:29
        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

        Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 ekip ve 62 personelin katılımıyla mahallerdeki 53 kahvehanede denetim yaptı.

        Denetimlerde 764 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, ekiplerce 75 araç da kontrol edildi.

        Kontrollerde kahvehanede kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye 58 bin ceza verildi, iş yeri sahibine de adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

