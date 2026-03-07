Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı

Edirne'de kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 ekip ve 62 personelin katılımıyla mahallerdeki 53 kahvehanede denetim yaptı.



Denetimlerde 764 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, ekiplerce 75 araç da kontrol edildi.



Kontrollerde kahvehanede kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye 58 bin ceza verildi, iş yeri sahibine de adli işlem uygulandı.

