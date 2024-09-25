Edirne'de, lastik botta 11'i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 11'i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan’a gitmeye çalışan 11’i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde, ilçe açıklarında lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11’i çocuk, 27 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp, Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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