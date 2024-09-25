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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:35
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen ve ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma’ suçundan arandığı belirlenen M.Ş.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. M.Ş., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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