Sınırda motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü tutuklandı

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan, Türk polisinin ise üzerine kesici aletle yürüyen ve ayağından tabancayla vurularak yakalanan Yunan sürücü T.L., tutuklandı.

Olay, 10 Eylül'de, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi. Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu T.L.'nin kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, T.L. otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi. Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-Ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. T.L. daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince sağ ayağından vurulup yakalandı. Gözaltına alınan T.L. ile motosiklet sürücüsü, bölgeye sevk edilen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.