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        Sınırda motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü tutuklandı

        EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan, Türk polisinin ise üzerine kesici aletle yürüyen ve ayağından tabancayla vurularak yakalanan Yunan sürücü T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:05
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        Sınırda motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü tutuklandı
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        EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan, Türk polisinin ise üzerine kesici aletle yürüyen ve ayağından tabancayla vurularak yakalanan Yunan sürücü T.L., tutuklandı.

        Olay, 10 Eylül'de, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi. Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu T.L.'nin kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, T.L. otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi. Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-Ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. T.L. daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince sağ ayağından vurulup yakalandı. Gözaltına alınan T.L. ile motosiklet sürücüsü, bölgeye sevk edilen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen T.L., çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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