Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çocuklar için 'Müzede yoga' etkinliği

        EDİRNE'nin Keşan ilçesi Kent Müzesi bahçesinde 6-12 yaş çocuklara yönelik 'Müzede yoga' etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çocuklar için 'Müzede yoga' etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesi Kent Müzesi bahçesinde 6-12 yaş çocuklara yönelik ‘Müzede yoga’ etkinliği düzenlendi.

        Keşan Kent Müzesi bahçesinde sonbahar faaliyetleri kapsamında 6-12 yaş çocukların katılımıyla ücretsiz olarak ‘Müzede yoga’ yapıldı. Etkinlikte, çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar, katılımcılara müze bahçesinde yoga yaptırdı. Aileler de çocuklarını ilgiyle izleyip, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren ve 25 çocuğun katıldığı etkinlikte, temel yoga hareketleri ve nefes egzersizleri yaptırıldı.

        Keşan Kent Müzesi Koordinatörü, Arkeolog Aslı Avcı, "Keşan Kent Müzesi, yaşayan müze olma adımlarını çok hızlı atıyor. Proje sürecinde de sonrasında da çocuklarımız ve gençlerimizle etkinliklerimiz devam ediyor. Sonbaharın son güneşli günlerini bahçemizde değerlendiriyoruz. Yoga herkes için çok önemli ve son zamanlarda oldukça gündemde. Çocukların bu yaşlarda bu tür eğitimleri almaları bizler için de önemli. Onlar mutlu, bizler de mutluyuz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

        'ÇOCUKLARIN RUHSAL VE BEDENSEL GELİŞİMİ ADINA YOGA ÇOK FAYDALI'

        Çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar ise güzel havayı fırsat bilip, çocuk yogasını deneyimlediklerini ifade ederek, "Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi adına yoga çok faydalı. Tüm çocuklar yogayı deneyimlemeli. Çocuklar, genelde çok eğleniyorlar. Çünkü sadece belirli fiziksel hareketlerden ibaret değil. Çalışmalarımızın içerisinde oyunlar da var. O yüzden çocuklar hem rahatlamış hem de mutlu olarak ayrılıyorlar. Aileleriyle de paylaşıyorlar. Bu nedenle de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

        Yoga yapan çocuklar da fiziksel olarak rahatladıklarını belirterek, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Erguvan Akşamları" konseri
        Edirne'de "Erguvan Akşamları" konseri
        Marmara, serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girecek
        Marmara, serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girecek
        Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
        Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da aşırı sıcak ve kuraklık, ayçiçeğinde verimi düşürdü
        Trakya'da aşırı sıcak ve kuraklık, ayçiçeğinde verimi düşürdü