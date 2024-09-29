Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
ESKİSAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TUTUKLANDIEdirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.
ESKİSAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TUTUKLANDI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,
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