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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

        ESKİSAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TUTUKLANDIEdirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:28
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
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        ESKİSAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ TUTUKLANDI

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi F.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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