Edirne'de, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne ilerleyen R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşak yakınlarında karanlıkta aniden yola çıkan R.K.’ya çarptı. Otomobilin ön camını kırarak yola fırlayan R.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. R.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü R.E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.