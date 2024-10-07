Edirne'deki sınır kapılarından giriş ve çıkışlarda yüzde 8'lik artış

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişi sağlayan dört sınır kapısında yolcu ile araç giriş ve çıkışlarında, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 8 oranında artış yaşandığını söyledi. Sezer, "Son 9 ayda dört kapımızda 4 milyon 144 bin 642 araç giriş ve çıkışı, 11 milyon 315 bin 735 yolcu giriş ve çıkışı olmuş durumda" dedi.

Edirne Valisi YunuS Sezer, valilikte gerçekleştirilen asayiş toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Kentteki asayiş olaylarıyla ilgili rakamlar paylaşan Sezer'e, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Sahil Güvenlik 308 Bot Komutan Vekili Üsteğmen Enes Erata eşlik etti.

'9 AYDA 543 ORGANİZATÖR YAKALADIK' Vali Sezer, 2024 yılı Eylül ayı güvenlik ve asayiş değerlendirmelerini ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla yaptıklarını belirterek, yasadışı göçle mücadele hakkında bilgi verdi. Sezer, "Yasa dışı göç önemli fakat bununla ilgili olarak da organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız da devam ediyor. Hem emniyet boyutuyla, hem jandarmamız boyutuyla geride bıraktığımız 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Yaklaşık yüzde 50'lik bu noktada artış var. Bu mücadele aynı zamanda yasa dışı göçün de ivmesini kırıyor. Diğer taraftan bununla ilgili olarak da tabii özellikle ticari araçlar ve kiralık araçlar kullanılıyor, bu yapılıyor. Bu noktada da geride bıraktığımız 9 ayda 280 araca yine bu yasa dışı göçte kullanıldığı için yasal işlem yapıldı. Bunların içerisinde iki tane tekne, altı tane bot var. Meriç Nehri'ni kullanarak karşı tarafa geçmek isteyenler oldu, hem de deniz yoluyla karşı tarafa geçmek için iki girişim oldu. O da engellendi" dedi.

'325 KİLOMETRELİK HUDUT VE HUDUT BAĞLANTI YOLLARI TAMAMLANDI' Hem hudut hem de hudut karakol bağlantı yollarındaki iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Sezer, "Bir yıl içerisinde 325 kilometrelik hudut yolu ve hudut bağlantı yollarını iyileştirme ve bazı yerlerde de yeni yol açmak koşuluyla buralarda tamamladık. Buranın da elektronik altyapısını geliştirmek için de Göç İdaresi Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle de asansörlü kuleler dahil olmak üzere onların da yapımını gerçekleştirdik ve bu sene de yapımı yine devam edecek. 14 tane yeni kuleyi de ihalesini yaptık ve onları da gerçekleştireceğiz. 16 sabit nokta ve 107 şok uygulama noktasında denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam etmekte" diye konuştu.

'SINIR KAPILARINDA ARAÇ VE YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 8'LİK ARTIŞ YAŞANDI' Kentteki Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından son 9 aylık yolcu ve araç giriş ve çıkış rakamlarını da paylaşan Sezer, "Gurbetçi sezonunu geride bıraktık. Bu sene yoğun gurbetçilerimizin vatanımızı ziyaret etmesi ve tekrar bulundukları ülkelere geri dönmeleri söz konusu oldu. Burada da son 9 ayda dört kapımızda 4 milyon 144 bin 642 araç giriş ve çıkışı, 11 milyon 315 bin 735 yolcu giriş ve çıkışı olmuş durumda. Geçen yıla göre ortalama yüzde 8 civarında hem araç hem de yolcu giriş ve çıkışında artış söz konusu" dedi.

'ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 12 AZALMA SÖZ KONUSU' Edirne'deki asayiş olaylarında geride kalan 9 ayda yüzde 12'lik azalma söz konusu olduğunu kaydeden Sezer, "Geride bıraktığımız 9 ayı değerlendirdiğimiz zaman; özellikle asayiş olaylarında yüzde 12 bir azalma olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Evden hırsızlık önemli. Hepimizin bütün hanelerin canını yakan bir konu. Yüzde 66 oranında azalma söz konusu. Motosiklet hırsızlığı geçen yıl bayağı bir problemdi. Bu sene yüzde 67 oranında motosiklet hırsızlığında azalma söz konusu ve çalınan motosikletlerin de tamamı neredeyse yakalanarak, bulunarak sahiplerine de iade ediliyor. Onun da altını çizmek istiyorum. İş yeri ve kurumlardan hırsızlıktan yüzde 59 oranında azalma ve dolandırıcılık yüzde 29 oranında bir azalma söz konusu. Aranan şahıslar son dönemde bayağı bir gündemde. Aranan şahıslarla ilgili olarak 2024 yılı ilk 9 ayında 3732 aranan şahsı ilimizde yakaladık. Geçen yıla göre yüzde 53 oranında bir artış var" ifadelerini kullandı.