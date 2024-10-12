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        15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:55
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        15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde E.K. (15), ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'i (44) 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek, husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı. Ağır yaralanan İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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