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        Edirne'de, Tunca Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu

        EDİRNE'de, Tunca Nehri kıyısındaki ağaçlıkta boynu ve sırtında kesi izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:10
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        Edirne'de, Tunca Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
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        EDİRNE'de, Tunca Nehri kıyısındaki ağaçlıkta boynu ve sırtında kesi izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

        Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Tunca Nehri'ne balık tutmaya giden bir kişi, ağaçlıkta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. 60 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin boyun ve sırtında kesici aletle yapılmış izler tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede kapsamlı çalışma yaptı, delil topladı. Ceset, savcının da incelemesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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