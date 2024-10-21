Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, 'Yenidoğan Çetesi' protestosu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 12 bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ protesto edildi.

        Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ni protesto etti. Platform adına açıklama yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, adalet istediklerini belirterek, “Hesap vermeyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz. Sağlığın ve eğitimin bir hak olarak teslim edilmesini, rant kapılarının kapanmasını istiyoruz. Bu düzen değişmelidir. Kamu sağlığı ve eğitimi, bir avuç insanın çıkarına kurban edilemez. Yenidoğanların canına kast edenler, sağlık sistemini ticarethaneye çevirenler yargılanmalıdır. Bu karanlık tabloyu değiştirmek zorundayız. Çünkü biz insan hayatının ve eğitimin, maddi hesaplarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü sağlık ve eğitim, bir lüks değil, herkes için temel haktır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçiri...
        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçiri...
        İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Şahin görevi devraldı
        İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Şahin görevi devraldı
        Özgür Özel: Türkiye bir sorunu çözecekse, tüm aktörler kıymetlidir
        Özgür Özel: Türkiye bir sorunu çözecekse, tüm aktörler kıymetlidir
        CHP Genel Başkanı Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti:
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        CHP Genel Başkanı Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuş...
        CHP Genel Başkanı Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuş...