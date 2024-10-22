TIR ile çarpışan otomobil ehliyetsiz sürücüsü, 5.46 promil alkollü çıktı

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşılan otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

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