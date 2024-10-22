Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TIR ile çarpışan otomobil ehliyetsiz sürücüsü, 5.46 promil alkollü çıktı

        EDİRNE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile çarpışan otomobil ehliyetsiz sürücüsü, 5.46 promil alkollü çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşılan otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, 21.30 sıralarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa- Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobilin, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa’dan Edirne istikametine giden R.B. idaresindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesi ve otomobilde maddi hasar oluştu.

        EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANAN SÜRÜCÜ 5.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        Benzer Haberler

        Edirne'de, 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
        Edirne'de, 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçiri...
        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçiri...
        İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Şahin görevi devraldı
        İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Şahin görevi devraldı
        Özgür Özel: Türkiye bir sorunu çözecekse, tüm aktörler kıymetlidir
        Özgür Özel: Türkiye bir sorunu çözecekse, tüm aktörler kıymetlidir
        CHP Genel Başkanı Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti:
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa