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        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:15
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        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu Ö.B.’nin üzerinde yapılan aramada sakız kutusunda 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Ö.B., gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Ö.B.’yi durdurdu. Ö.B.’nin üzerinde yapılan aramada sakız kutusuna gizlenmiş poşette 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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