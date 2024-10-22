Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Ö.B.’yi durdurdu. Ö.B.’nin üzerinde yapılan aramada sakız kutusuna gizlenmiş poşette 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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