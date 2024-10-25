Edirne'de elektrikli skuterden düşen çocuk yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde, Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Çarşı merkezinden, Sanayi Kavşağı yönüne giden U.T.K., yönetimindeki elektrikli skuter devrildi. Skuterden düşen U.T.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.T.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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