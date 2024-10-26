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        Bulgaristan'a oy kullanmaya giden çifte vatandaşlardan 'işlemler yavaşlatıldı' iddiası

        BULGARİSTAN'da yarın gerçekleştirilecek erken genel seçim için Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak komşu ülkeye oy kullanmak üzere gitmek isteyen çifte vatandaşlar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda saatlerce bekletildiklerini, işlemlerinin yavaşlatılıp, mağduriyet yaşadıklarını iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:25
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        Bulgaristan'a oy kullanmaya giden çifte vatandaşlardan 'işlemler yavaşlatıldı' iddiası
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        BULGARİSTAN'da yarın gerçekleştirilecek erken genel seçim için Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak komşu ülkeye oy kullanmak üzere gitmek isteyen çifte vatandaşlar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda saatlerce bekletildiklerini, işlemlerinin yavaşlatılıp, mağduriyet yaşadıklarını iddia etti.

        Bulgaristan'da yaşayan 6,3 milyon kayıtlı seçmen, yarın gerçekleştirilecek erken genel seçim ile 240 üyeli 51'inci meclisin yeni milletvekillerini belirleyecek. Ülkede 3 yıldır süren siyasi iktidarsızlık nedeniyle 7'nci kez erken seçime gidilirken, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde kurulacak 168 sandıkta oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşlar, Bulgaristan'a giderek de seçime katılabilecek.

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak komşu ülkeye geçmek isteyen bazı çifte vatandaşlar ise Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda saatlerce bekletildiklerini iddia etti. Çifte vatandaşlar, Bulgar gümrüğüne geldiklerinde otobüslerinin durdurulmalarının ardından kontrolleri yapıldı. Gümrükte otobüslerin X-Ray cihazından da geçirildiği belirtilirken, sürücülerine ise 400 Leva para cezası kesildiği iddia edildi. Çifte vatandaşlar, Bulgar gümrüğünde işlemlerin yavaşlatıldığından şikayet edip, mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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