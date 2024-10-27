Edirne'de 'Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı' yapıldı

EDİRNE'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, 101'inci yıl coşkusu yaşandı. Toplamda 3 kategoride 147 sporcunun katıldığı yarışın genel klasman birincisi, Sakarya’dan katılan Burak Abay oldu.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü Derneği (EBİS) tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na; kadınlar, büyük erkekler ve master erkekler olmak üzere toplam 3 kategoride 147 sporcu katıldı. Sporcular, kent merkezindeki Şevki Arman Caddesi'nden verilen startın ardından Havsa ilçesi Yolageldi köyü kavşağından dönerek yeniden aynı noktaya gelip 70 kilometrelik parkurda yarışı tamamladı. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun verdi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, Sakarya’dan gelen Burak Abay genel klasmanda birinci oldu. Aynı zamanda büyük erkekler kategorisinde birinci olan Abay'ın ardından, ikinci Arda Tekirdağ ve üçüncü Muhammet Serkan oldu. Master erkekler kategorisinde birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Murat Uslu ve üçüncü Yunus Özdemir, kadınlar kategorisinde birinci Aylin Yüce, ikinci Buse Özlem ve üçüncü Buket Demirci oldu.

BİRİNCİ BURAK ABAY: ‘HERKES KENDİNİ FİNİŞTE GÖSTERDİ'

Yarış birincisi Burak Abay, bilinen ve sevilen bir parkurda yarıştıkları söyledi. Abay; “15 yıldır yapılan bir organizasyon. Bilinen bir parkurda yarıştık. Her zamanki gibi on numara oldu. Yarışın başlarında grup dağıldı, 3 güçlü isim önde kaldık. Güçlü isimlerle çevirerek finişe geldik. Herkes finişte gösterdi kendini, güzel oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ımız kutlu olsun. Herkese teşekkür ederiz. Bu organizasyonun devamını dileriz” dedi.