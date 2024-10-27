Edirne'de 'Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı' yapıldı
EDİRNE'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, 101'inci yıl coşkusu yaşandı.
EDİRNE'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, 101'inci yıl coşkusu yaşandı. Toplamda 3 kategoride 147 sporcunun katıldığı yarışın genel klasman birincisi, Sakarya’dan katılan Burak Abay oldu.
Edirne Bisiklet Spor Kulübü Derneği (EBİS) tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na; kadınlar, büyük erkekler ve master erkekler olmak üzere toplam 3 kategoride 147 sporcu katıldı. Sporcular, kent merkezindeki Şevki Arman Caddesi'nden verilen startın ardından Havsa ilçesi Yolageldi köyü kavşağından dönerek yeniden aynı noktaya gelip 70 kilometrelik parkurda yarışı tamamladı. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun verdi.
DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU
Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda, Sakarya’dan gelen Burak Abay genel klasmanda birinci oldu. Aynı zamanda büyük erkekler kategorisinde birinci olan Abay'ın ardından, ikinci Arda Tekirdağ ve üçüncü Muhammet Serkan oldu. Master erkekler kategorisinde birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Murat Uslu ve üçüncü Yunus Özdemir, kadınlar kategorisinde birinci Aylin Yüce, ikinci Buse Özlem ve üçüncü Buket Demirci oldu.
BİRİNCİ BURAK ABAY: ‘HERKES KENDİNİ FİNİŞTE GÖSTERDİ'
Yarış birincisi Burak Abay, bilinen ve sevilen bir parkurda yarıştıkları söyledi. Abay; “15 yıldır yapılan bir organizasyon. Bilinen bir parkurda yarıştık. Her zamanki gibi on numara oldu. Yarışın başlarında grup dağıldı, 3 güçlü isim önde kaldık. Güçlü isimlerle çevirerek finişe geldik. Herkes finişte gösterdi kendini, güzel oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ımız kutlu olsun. Herkese teşekkür ederiz. Bu organizasyonun devamını dileriz” dedi.
AYLİN YÜCE: 'KÜRSÜ GÖRMEK ÇOK GÜZEL'
Kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen Aylin Yüce, parkur ve organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek; “Bu sene ikinci gelişim buraya. Parkur ve organizasyon muhteşem. Gerçekten sporcuyu düşünerek bir organizasyon yapılmış. Maddi manevi şartların zor olduğu bir zamanda, gerçekten böyle bir organizasyon düzenlenmesi biz sporcular için gerçekten inanılmaz keyifli bir şey. Parkur muhteşem, geçen sene içimde kalmıştı. Bu sene inanılmaz keyfini çıkardım, sağlıkla bitirdim, birinci geldim. Mutluyum, herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen sene 100’üncü yılda da kürsü görmüştüm. Bu yıl da görmek benim için çok keyifli. Her zaman katılmak isterim” diye konuştu.
UTKU ZORLUTUNA: 'BU AYNI ZAMANDA BİR SPOR TURİZMİ'
Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, yarışın, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra en uzun soluklu bisiklet yarışı olduğunu belirtti. Zorlutuna, “Öncelikle katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz, bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sene Edirne Cumhuriyet Kupası Yol Yarışı’nın 15’incisini gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra en uzun soluklu bisiklet yarışı olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız memnun, uluslararası düzeyde koşan sporcularımız yarışımıza iştirak ediyorlar. Burada en önemlisi Edirne Valiliği himayelerinde Cumhuriyet Haftası kutlama programında bunu gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir spor turizmi bu. Sporcularımız aileleriyle geliyorlar, şehrimizi geziyorlar” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KURT: ‘HALKIMIZIN DAHA FAZLA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’
EBİS Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt yarışın Edirne'de geleneksel hale gelen yarışın, devamının geleceğini ifade etti. Kurt, "Kurumlarımızla birlikte, gönüllülerimizle birlikte, federasyon hakemlerimizle birlikte çok güzel bir yarış gerçekleştirdik. Bu geleneksel hale gelen yarışımızın Edirne’mizde devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. Aslında halkımızın daha fazla desteğini bekliyoruz. Gerçekten ilimizde düzenlenen yarış ücretsiz, sadece lisans şartıyla düzenlenen, amatör bir organizasyon olarak profesyonel bir seviyede yapılan yarış” şeklinde konuştu.
Yarışın arından genel klasman birincisine cumhuriyet altını, diğer kategorilerde birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın ve üçüncülere gram altın hediye edildi. Aynı zamanda sporculara özel tasarım madalya ve kupa takdim edildi.
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