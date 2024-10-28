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        Edirne'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 00:31 Güncelleme: 28.10.2024 - 00:35
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        Edirne'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi’nde meydana geldi. İ.Y. (37) yönetimindeki 34 PD 471 plakalı otomobil, Millet ve Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi kesişiminde E.D. (53) idaresindeki 22 FG 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler İ.Y. ve E.D. ile otomobilde bulunan E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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