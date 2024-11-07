Edirne'de orman yangını

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökçetepe köyü sahili ve İbrice Limanı arasında kalan Çakıl koyu mevkisindeki ormanda çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına hava kararana kadar 2 yangın söndürme uçağı ile destek sağlandı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

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