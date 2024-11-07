Edirne'de orman yangını (2)

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip eden Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edilen Kemik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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