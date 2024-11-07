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        Edirne'de orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 22:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 22:48
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        Edirne'de orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip eden Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edilen Kemik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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