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        Edirne'de, park halindeki TIR'da 24 kilo kokain ele geçirildi

        EDİRNE'de, polisin park halindeki TIR'da narkotik köpeği ile yaptığı aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:35
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        Edirne'de, park halindeki TIR'da 24 kilo kokain ele geçirildi
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        EDİRNE'de, polisin park halindeki TIR'da narkotik köpeği ile yaptığı aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri iş birliğinde Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmalarda, E.K. ve D.Ş.'ye ait iki TIR takibe alındı. Ekiplerin kentteki bir konaklama tesisinde park halinde olduğunu tespit ettiği TIR'lara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, TIR'lardan birinde 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheliden E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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