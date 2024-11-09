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        Sınıf başkanlığını kazanan Ömer, arkadaşlarını 'Mustafa' filmine götürdü

        EDİRNE'de ilkokul öğrencisi Ömer Naim Şişek (10), sınıf başkanı seçildiği takdirde arkadaşlarına vadettiği, 'Mustafa' filmini sinemada izleme' sözünü yerine getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:01
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        Sınıf başkanlığını kazanan Ömer, arkadaşlarını 'Mustafa' filmine götürdü
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        EDİRNE'de ilkokul öğrencisi Ömer Naim Şişek (10), sınıf başkanı seçildiği takdirde arkadaşlarına vadettiği, 'Mustafa' filmini sinemada izleme' sözünü yerine getirdi. Şişek, sınıfına davet ettiği Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'nin destekleriyle, Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanan filmi, Edirne'de arkadaşlarıyla izledi.

        Lalapaşa ilçesinde Atatürk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Naim Şişek, sınıf başkanı seçilmesi halinde ilçe belediye başkanını okula getireceğini ve sınıftaki herkesi, 29 Ekim'de vizyona giren 'Mustafa' filmine götüreceğini vadetti. Şişek, başkan seçildikten sonra ilk olarak ailesinin yardımıyla ulaştığı Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi sınıfına davet etti. Şişek'in davetiyle Başkan Geldi, okul müdürü ve öğretmenlerle sınıfı ziyaret etti. Şişek, daha sonra belediye başkanından 'Mustafa' filmini arkadaşlarıyla izlemek istediğini belirterek, destek istedi. Geldi, filmin vizyona girdiği 29 Ekim'de Şişek ve arkadaşlarını Edirne'de sinemaya gönderdi.

        'FİLMDE HEYECANLANDIK'

        Sınıf başkanı olmak için verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyen Şişek, "Sınıf başkanlığı adaylığımda arkadaşlarıma bazı sözler verdim. İlk önce belediye başkanını çağıracağımı söyledim ve bunun için onları geziye ve sinemaya götüreceğimin de sözünü verdim. Sonra belediye başkanımıza ulaştım ve sınıfa gelmesini istedim. Kendisi de beni kırmayıp sınıfa geldi. Orada kendisinden bir şey isteyip istemediğimizi sordu. Ben de Edirne gezisine gidip, Mustafa filmine gitmek istediğimizi belirttim başkan olarak. Filme gittiğimizde çok heyecanlandık. Bir yandan da duygusal bir filmdi. Arkadaşlarım da benim gibi oldukça duygulandı filme gidince. Onlar için de unutulmaz bir gün oldu" dedi.

        'KIRMADIK'

        Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, "Ömer, ilçemizden sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kendisi sınıf başkanı olması durumunda, beni sınıfa davet edeceği vaadinde bulunmuş. Biz de kendisini kırmadık, okula gittik, arkadaşlarıyla bir arada olduk. Ben de orada benden bir istekleri olup olmadığını sordum. Ömer sinema ve gezi talebinde bulundu. Biz de bunu planlayıp Edirne'deki müzelere gezi düzenledik. Bu sırada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Mustafa filmine gidip izlediler. Ben de kendilerine eşlik ettim bir süre. Her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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