Edirne'de Bulgar plakalı otomobil traktöre çarptı; koca öldü, eşi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Edirne karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Seyfullah Aslan’ın kullandığı H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, önünde giden Beycan Şahin yönetimindeki 22 DL 634 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan soydaş Aslan çifti, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Seyfullah Aslan’ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Necmiye Aslan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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