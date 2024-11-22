Edirne ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kaçak göçmenlere yönelik 'şok uygulama' yapıldı. Denetimde Mobil Göç Noktası Aracı da kullanıldı. Uygulamada Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde 4 kaçak göçmen, kentin farklı noktalarındaki denetimlerde 9 olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.