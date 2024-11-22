Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kaçak göçmenlere yönelik 'şok uygulama' yapıldı. Denetimde Mobil Göç Noktası Aracı da kullanıldı. Uygulamada Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde 4 kaçak göçmen, kentin farklı noktalarındaki denetimlerde 9 olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        TEKİRDAĞ'DA 21 GÖÇMEN YAKALANDI

        Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki E-80 Avrupa Otoyolu'nda, düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama yaptı. Toplamda 21 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 2 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanya vatandaşının çantasında kül...
        Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanya vatandaşının çantasında kül...
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den üreticilere "açık çek":
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den üreticilere "açık çek":
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne, Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi olacak
        Edirne, Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi olacak
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı