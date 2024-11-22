Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Edirne’ninKeşan ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Emin Sınır’ın ölümüne, D.K. ve F.D.’nin yaralanmasına neden olan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Abbas Özmercan (38), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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