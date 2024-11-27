Edirne'de çocukların spora olan ilgisini artırmak için kurulan 'Mahalle Ligi' başladı

EDİRNE'de özellikle dezavantajlı mahallelerdeki çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen 'Mahalle Ligi' projesi, bu yıl futbol müsabakalarıyla başladı. Başlama vuruşunu yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, diğer bağımlılıklardan uzak tutmak. Hem akademik başarılarını hem de eğitim başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak" dedi.

Kentte, özellikle dezavantajlı mahallelerde daha önce spora gitmemiş öğrenciler, geçen yıl valilik bünyesinde başlatılan 'Mahalle Ligi' projesiyle futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturuldu. Öğrenciler mahallelerindeki muhtarlıklar ve mahalle sakinlerinin destekleriyle belirlenerek, özel formalar dikildi. Maçlarının olduğu gün okuldan veya evlerinden alınan öğrenciler, ardından yine alındıkları noktaya bırakıldı. Kent genelinde toplam 7 bin öğrencinin yararlandığı proje bu yıl da devam ettirildi. Saraçhane sahasında futbol karşılaşmalarıyla başlatılan projenin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer de katılarak öğrencilerle buluştu, başlama vuruşunu yaptı.

'110 OKULDAN 8 BİN 500'E YAKIN ÖĞRENCİ KATILIYOR' Bu yıl Edirne genelinde 110 okulda yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin projeden yararlandığını belirten Vali Sezer, "Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, mahallelerimiz olmak üzere, bütün çocuklarımızın sporla ilgilenmesini ve bir spor branşıyla ilgili olmasını hem okulunun devamı hem de sosyalleşme adına çok katkı sağladığını gördük. Bu sene de benzer projeyi devam ettiriyoruz Gençlik Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle. Geçen sene 7 bin evladımız bu projeden yararlandı. Bu sene de 8 bin 500 öğrencimiz 110 okuldan katılıyor. İsmini ‘Mahalle Ligi’ koyduk. Bütün mahallelerde aslında kulüpleşmeye gidiyoruz, spor kulüpleri oluşturuyoruz muhtarlıkların bünyesinde. Okul müdürlerimizin, cami imamlarımızın ve mahalle sakinlerinin de buna destek verdiği mahalle ligleri ve mahalle kulüpleri oluşturuyoruz" dedi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK' Vali Yunus Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, diğer bağımlılıklardan uzak tutmak. Hem akademik başarılarını hem de eğitim başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak. Burada çocuklarımızı okullardan alıyoruz, spor sahalarına getiriyoruz. Bu kapsamda semt sahaları oluşturuldu, beş tanesi kuruldu, şimdi beş tanesini daha kuruyoruz. Hem okullarımızın bahçelerine hem de mahallelerimizin uygun yerlerinde. Çocuklarımızı sahaya getiriyoruz bütün üniformalarını alıyoruz aynı zamanda ulaşım ve beslenme giderlerini de karşılıyoruz. Sahadan sonra da alıp evlerine ya da okullarına bırakıyoruz. Böylece çocuklarımız ne kadar sokaktan uzak, kötü alışkanlıklardan uzak dururlarsa o kadar bizim açımızdan da kendi açılarından da çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz."