CHP'li Demir: Asgari ücret beklentimizin iş ve emek dünyasınca karşılık görmesi bizleri çok mutlu etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, partisinin asgari ücret beklentisinin en az 30 bin TL olduğunu belirterek, "Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ve bunun altındaki bir ücretin yeterli olmadığını anlattık. Bunun hem iş dünyası hem emek dünyası tarafından karşılık görmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, partinin ‘Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi’ sloganıyla düzenlediği toplantılarını bugün Edirne'de sürdürdü. Edirne Belediyesi'nin Meriç sosyal tesislerindeki toplantıya Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Parti Meclis Üyesi Berker Esen ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, iş insanları, vatandaşlar katıldı.

'ÜLKENİN SORUNLARI HER YERDE ORTAK' Toplantının ardından parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptıkları temaslarda Türkiye'nin sorunlarının ortak olduğunu gördüklerini söyledi. Karatepe, "İster Edirne'de bulunun ister Gaziantep'e gidin ister Maraş'ta olun ister Kırklareli'de bulunun, aslında pek çok alanda sorunların ortak olduğunu görüyoruz. Emekliler geçinememekten şikayet ediyorlar, haklı olarak. Ücretliler, ücretlerini yetersizliğinden bahsediyorlar. Esnaf iş yapamamaktan şikayetçi, sanayici krediye erişememekten şikayetçi. Üretimde karşılaştıkları sorunlardan, döviz kurundan vesaire gibi farklı konulardan şikayetçi olduklarını, rahatsızlıklarını ifade ediyorlar. Bunlar Türkiye'nin ortak sorunları. Aslında gittiğimiz her yerde buna benzer şikayetleri görüyoruz, not ediyoruz. Biz bunların zaten farkındayız. Ama doğrudan muhataplarından dinlemek gerçekten bizim için çok daha farklı bir anlam ifade ediyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRET EN AZ 30 BİN LİRA OLMALI' Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de partisinin asgari ücret beklentisinin en az 30 bin TL olduğunu söyledi. Demir, "Edirne'deki ziyaretlerimiz ve Edirne'yi ticari olarak dolaşmamız neticesinde aslında şunu gördük ki iş insanı mutlu değil, esnaf mutlu değil, emek dünyası mutlu değil, sokakta hasbihal ettiğimiz gençler mutlu değil, ev hanımları mutlu değil. Dolayısıyla toptan kimse mutlu değil. Bunun sebebi de başta ekonomik ama ekonominin yanında birçok da faktör var, bunu gördük. Partimizin asgari ücretle ilgili politikasını anlattık. Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ve bunun altındaki bir ücretin yeterli olmadığını anlattık. Bunun hem iş dünyası hem emek dünyası tarafından karşılık görmesi bizleri çok mutlu etti. Çünkü sadece asgari ücretin 30 bin lira olmasını istemiyoruz. Bunun yanında da esnafa, KOBİ'ye, mikro işletmeye asgari ücret desteğinin 1-10 kişi arasında 6 bin ve üzerinde artan dilimlerde devam etmesini istiyoruz. Bunun da kabul gördüğünü görmek, hissetmek ve duymak bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.