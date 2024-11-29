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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'de etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:05
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'de etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

        Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde 30 metreye kadar düştüğü kentte, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yapılar ve köprüler sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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