Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı

        EDİRNE'de el freni çekilmeyince hareket eden otomobil önce bagajdan eşya alan sürücü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        El freni çekilmeyen otomobil, araca ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de el freni çekilmeyince hareket eden otomobil önce bagajdan eşya alan sürücü S.D.'ye (25), ardından başka otomobil ile ağaca çarptı. Sürü S.D. yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. S.D., kullandığı 59 ACK 592 plakalı otomobili caddede park edip, bagajdan eşyalarını almak istedi. El freni çekilmeyen otomobil, bir anda geriye doğru hareket etti. Sürücü S.D.'ye çarparak yaralanmasına neden olan otomobil, daha sonra N.Ö. (65) idaresindeki 22 FN 514 plakalı otomobil ile beton refüjdeki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor
        Balkanlar'daki türbeler Türk kültürünün bölgedeki mührünü oluşturuyor
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali selamlam...
        Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali selamlam...
        CHP'li Demir: Asgari ücret beklentimizin iş ve emek dünyasınca karşılık gör...
        CHP'li Demir: Asgari ücret beklentimizin iş ve emek dünyasınca karşılık gör...