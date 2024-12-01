AK Parti'li Aksal: Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılında başlaması planlanıyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ile İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlamasının planlandığını söyledi. Aksal, "Projenin tamamını 2028'in sonunda tamamlamayı planlıyoruz ama bu arada tabii 2025 yılında Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlaması planlanıyor. Yani bu biten hat kullanıma girecek" dedi.

Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya birleştirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları sürüyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturuyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmında çalışmalar devam ediyor. Toplam 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunan projede sona gelindi.

‘2028’İN SONUNDA TAMAMLANIYOR' AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, projenin üç kademeden oluştuğunu belirterek, "Bir tanesi Halkalı-Çerkezköy Hattı. Biliyorsunuz bunu Avrupa Birliği fonlarıyla yapıyorduk. Hemen hemen tamamlanmış durumda o hat. İkinci hat Çerkezköy-Ispartakule bağlantısı. Üçüncü hat da Ispartakule-Halkalı arası. Ispartakule-Halkalı arası da çok hızlı gidiyor. Zaten o İstanbul'un içinde de yani İstanbul trafiğini de çok rahatlatacak bir proje. O da çok hızlı gidiyor. Diğer kesimi de orta kesimi de Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldığımız bir krediyle yapıyoruz. Oranın da yer teslimi yapıldı. Projenin tamamını 2028'in sonunda tamamlamayı planlıyoruz" dedi.